בית
על קודקוד
מסלולים
מסלול מתכנתים
מסלול מנהלי רשתות IT
מסלול הנדסאות אלקטרוניקה
מסלול טכנאי אלקטרוניקה
מסלול מנתחי שפה ודאטה
מסלול חוקרי גיאואינט
מסלול חשמלאים
המסלול הירוק
בית
על קודקוד
מסלולים
מסלול מתכנתים
מסלול מנהלי רשתות IT
מסלול הנדסאות אלקטרוניקה
מסלול טכנאי אלקטרוניקה
מסלול מנתחי שפה ודאטה
מסלול חוקרי גיאואינט
מסלול חשמלאים
המסלול הירוק
בית
על קודקוד
מסלולים
מסלול מתכנתים
מסלול מנהלי רשתות IT
מסלול הנדסאות אלקטרוניקה
מסלול טכנאי אלקטרוניקה
מסלול מנתחי שפה ודאטה
מסלול חוקרי גיאואינט
מסלול חשמלאים
המסלול הירוק
בית
על קודקוד
מסלולים
מסלול מתכנתים
מסלול מנהלי רשתות IT
מסלול הנדסאות אלקטרוניקה
מסלול טכנאי אלקטרוניקה
מסלול מנתחי שפה ודאטה
מסלול חוקרי גיאואינט
מסלול חשמלאים
המסלול הירוק
רוצה לפרנס ברווח? לממש את הכישרון שלך? ללמוד מקצוע יוקרתי בסביבה חרדית ולצאת לתעשייה עם יתרון משמעותי מעל כולם?
תכנית קודקוד
המסלול המהיר לעבודה מתגמלת בהייטק והיחיד עם פרקטיקום יוקרתי במערכת הביטחון.
עוד עלינו ←
ההרשמה נפתחה!
מחזור ו' יתחיל בחודש אדר תשפ"ו | מרץ 2026
הירשמו עכשיו!
למה דווקא אצלינו?
כי יש קוד, ויש קודקוד
מקצועיות שיא
תכנית לימודים עדכנית ומקיפה, צוות הוראה מהטופ בתעשייה, ובעיקר ניסיון ביטחוני מעשי ששווה יותר מהכל!
מעטפת תורנית
3 תפילות, שיעור תורה יומי, כולל ערב בתוספת מלגה, לבוש שחור לבן ישיבתי, מתחם מהדרין בהתאמה מושלמת לבני תורה!
מלגות קיום
אתה לא לבד! התכנית מעניקה לזכאים עד 8,300 ש"ח בחודש דמי קיום לאורך הלימודים והפרקטיקה!
השמה מובטחת
קודקוד היא התכנית היחידה בישראל בה ממתינה לך משרה מובטחת במערכת הביטחון לשנתיים לפחות!
מה המסלול שלך להצלחה?
מסלול מתכנתים
מסלול הדגל שיכשיר אותך לפתח מערכות, לשפר תהליכים ולפתור בעיות עם קוד מתקדם, ויאפשר לך לצבור ניסיון יוקרתי ביחידות המחשוב הביטחוניות ולזנק ישירות לתעשיית ההייטק.
ספרו לי עוד ←
מסלול
הנדסאי אלקטרוניקה
המסלול המבוקש בו תלמד לפתח ולשפר רכיבים של מערכות מתקדמות, מכשור רגיש וציוד מתוחכם, עם שנתיים של פרקטיקה מעשית במערכת הביטחון.
ספרו לי עוד ←
מסלול
חוקרי גיאואינט
המסלול המודיעיני שיכניס אותך לעולמות ה-GIS, המיפוי והמחקר המרחבי, ובו תלמד לנתח נתוני שטח מכל הסוגים ותרכוש ניסיון ששווה הון בתעשייה האזרחית.
ספרו לי עוד ←
מסלול
מנתחי שפה ודאטה
המסלול המסווג בו תלמד לעבוד עם מידע רב לשוני, לעבד, לנתח ולהסיק מסקנות עם משמעויות קריטיות במערכות הביטחון והמודיעין. בקיצור, מסווג כבר אמרנו?...
ספרו לי עוד ←
מסלול
מנהלי רשתות IT
המסלול הייחודי בו תלמד ותעבוד בפועל בתכנון, הקמה וניהול רשתות מחשבים ותקשורת ביטחוניות עם דרישות גבוהות במיוחד, ותצא לתחום עם פור אדיר על כולם!
ספרו לי עוד ←
1+2
שנה אחת לימודים מרוכזים ושנתיים השמה ביטחונית מעשית
21-30
התכנית מיועדת לגברים חרדים נשואים בגילאי 21-30
(23-30 לרווקים)
מעל 450
תלמידי התכנית כבר משולבים ביחידות ההייטק המסווגות של מערכת הביטחון
כ- 25k ₪
שכר חודשי ממוצע של בוגרי התוכנית מיד עם צאתם לתעשייה
הייטקיסט ג׳וניור?
המסלול הירוק של קודקוד יעניק לך ניסיון מעשי יוקרתי במערכת הביטחון ויקפיץ את הקו"ח שלך לראש הרשימה!
במסלולי מתכנתים ואלקטרוניקה
מיועד לבעלי רקע במסלולי לימוד רשמיים | בעלי תעודת הנדסאי אלקטרוניקה
מכינה מקוצרת במיוחד - כחודש וחצי בלבד
מלגת קיום גבוהה עד 8,300 ש"ח לזכאים
צוברים שנתיים של ניסיון מעשי ויוצאים ישר לעבודה
נשמע מעניין? תשאיר פרטים כאן למטה ונבדוק אם אתה מתאים!
רוצה לפרנס ברווח? לממש את הכישרון שלך? להיכנס להייטק עם פור משמעותי מעל כולם?
יש קוד, ויש קודקוד.
תוכנית
קודקוד.
להתחיל גבוה.
תוכנית קודקוד
